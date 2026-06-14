Сенсация на ЧМ-2026: сборная Кюрасао забила гол фаворитам турнира

В Хьюстоне стартовал поединок первого тура групповой стадии чемпионата мира, в котором сошлись сборные Германии и Кюрасао. Для команды из Карибского региона это был дебютный матч в истории участия в мундиалях, и он сразу же принес историческое достижение — гостевой коллектив сумел поразить ворота немецкой национальной дружины, передаёт ТАСС.

Немцы повели в счете уже на 6-й минуте — отличился нападающий Феликс Нмеча. Однако футболисты Кюрасао не сникли и на 21-й минуте восстановили равновесие, благодаря точному удару в исполнении Ливано Комененсии.

Напомним, что нынешний чемпионат мира проходит на полях трех североамериканских стран — США, Канады и Мексики. Финальный свисток турнира прозвучит 19 июля. Впервые в истории в этом первенстве принимают участие сразу 48 национальных команд.

Соревновательный формат выглядит следующим образом: все участники разделены на 12 групп. В плей-офф — 1/16 финала — выходят по две лучшие сборные из каждого квартета, а также восемь коллективов, занявших третьи позиции в своих группах.

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