«Динамо» отказалось продавать Тюкавина в «Зенит» за 25 миллионов
Петербургский «Зенит» пытался подписать нападающего сборной России и московского «Динамо» Константина Тюкавина. «Сине-бело-голубые» обратились к «бело-голубым» по поводу трансфера игрока, но получили отказ. Об этом рассказал известный спортивный журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
Как утверждает источник, «Зенит» предложил за Тюкавина «Динамо» финансовую компенсацию в размере 25 миллионов евро.
О том, был ли готов сам футболист перебраться в Петербург — не уточняется.
Напомним, ранее сообщалось, что летом состав «Зенита» может покинуть нападающий Александр Соболев.
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Клопп, Мюллер и Швайнштайгер посетили матч Германии и Кюрасао на ЧМ-2026. Экс-игроки «Баварии» сфотографировались с бывшим тренером «Ливерпуля»