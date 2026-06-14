«Динамо» отказалось продавать Тюкавина в «Зенит» за 25 миллионов

Петербургский «Зенит» пытался подписать нападающего сборной России и московского «Динамо» Константина Тюкавина. «Сине-бело-голубые» обратились к «бело-голубым» по поводу трансфера игрока, но получили отказ. Об этом рассказал известный спортивный журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Как утверждает источник, «Зенит» предложил за Тюкавина «Динамо» финансовую компенсацию в размере 25 миллионов евро.

О том, был ли готов сам футболист перебраться в Петербург — не уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что летом состав «Зенита» может покинуть нападающий Александр Соболев.