13 сборных выступили с критикой главы УЕФА

Сборные Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистана, ДР Конго, Гаити, Алжира, Туниса, Марокко, Египта, Ганы, Сенегала, ЮАР и Кот-д’Ивуара выступили с совместным заявлением, ответив на критику увеличения количества стран-участниц чемпионата мира президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину. Ранее функционер заявил, что расширения ЧМ делает матчи турнира менее важными и интересными.

«Мы с уважением, но твёрдо опровергаем эти комментарии. Для наших стран не бывает неважных матчей чемпионата мира.

Для Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана квалификация на чемпионат мира по футболу представляет собой историческое достижение и воплощение мечты, разделяемой поколениями. Для таких стран, как Конго и Гаити, возвращение на главную футбольную арену после долгого перерыва имеет особое значение для миллионов болельщиков, которые ждали этого момента годами, а в некоторых случаях и 10-летиями. Утверждение, что эти матчи каким-то образом менее важны, вызывает глубокое разочарование и не учитывает усилия, жертвы и стремления игроков, тренеров, клубов, футбольных лидеров и болельщиков по всему миру. За каждой квалификацией стоят годы работы и инвестиций. За каждой национальной командой стоят целые сообщества и миллионы людей, которые видят в футболе источник гордости, надежды и единства. Футбол не принадлежит избранной группе наций. Его сила заключается в его универсальности. Чемпионат мира по футболу — величайшее футбольное соревнование в мире именно потому, что оно объединяет разные культуры, разную историю и разные футбольные пути. Для многих стран участие в чемпионате мира по футболу — это не только спортивное достижение. Это момент, который вдохновляет целое поколение, ускоряет развитие футбола и создает воспоминания на всю жизнь. Считаем, что каждая страна, прошедшая квалификацию, заслуживает уважения. Каждая команда заслужила своё место по праву. Каждый болельщик имеет право мечтать. Каждый матч имеет значение для миллионов людей по всему миру. Поэтому мы отвергаем комментарии президента УЕФА и подтверждаем нашу убеждённость в том, что развитие футбола должно продолжаться, создавая возможности, вдохновляя новые поколения и укрепляя подлинно глобальный характер нашей игры. Каждая команда прошла квалификацию по праву. Каждый матч имеет значение», — приводит текст заявление журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).