Защитник Чернов ответил, продолжит ли карьеру в «Крыльях Советов»

Никита Чернов: большая вероятность, что останусь в «Крыльях Советов»
Защитник Никита Чернов сообщил, что с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Крыльях Советов».
— Раз ты проходишь УМО с «Крыльями», то можно сделать вывод, что остаёшься в Самаре?
— Да, вероятность большая. Но сейчас анализы посмотрят, расшифруют — может, что-то не понравится (улыбается). По крайней мере, мне бы хотелось остаться в «Крыльях».
— Какие варианты у тебя были? Писали про «Локомотив».
— Смысл уже про какие-то варианты говорить? Уже как будто не имеет смысла. На самом деле рад, что всё так получилось. Долго с родственниками общался на эту тему. Они сказали, что не надо дёргаться, — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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Александр Тихонов: «Россия проиграла бы Японии минимум в 5 мячей. Они на полголовы ниже ростом, но как сыграли с Нидерландами, молодцы!»
Анри о Возинье: «Считается, что футбол вращается вокруг бомбардиров и суперзвезд. 40-летний вратарь стал сенсацией ЧМ за один матч, не дал целой нации отпраздновать победу»
Флу согласен, что у Норвегии самая талантливая сборная в истории: «У нас лучший бомбардир АПЛ и капитан чемпиона Премьер-лиги, есть настоящие суперзвезды. Холанд каждый год выходит на новый уровень»