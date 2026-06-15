Президент «Оренбурга» отреагировал на новость о возможном трансфере Кокорина
Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин прокомментировал новости о возможном подписании клубом экс-форварда «Зенита», «Спартака», «Динамо» и «Фиорентины» Александра Кокорина.
«Это скорее были домыслы. Мы ни в какие, даже предварительные, переговоры ни с игроком, ни с его представителем не вступали. Кокорин – отличный игрок, мастер, но, на мой взгляд, в концепцию нынешнего «Оренбурга» он не вписывается», – сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Кокорин выступал за «Арис» с 2022 года. В минувшем сезоне Александр провёл за кипрский клуб 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол.
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