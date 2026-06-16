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"Ротор" объявил о трансфере игрока из тульского "Арсенала"

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"Ротор" объявил о переходе футболиста.

Игрок "Арсенала" перешел в "Ротор"
© ФК "Арсенал"
"Алан Цараев стал игроком "Ротора". Контракт с полузащитником заключён на 2 года" - написано в Telegram-канале "Ротора".
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Алан Цараев выступал в составе тульского "Арсенала" с июля 2024 года. В прошедшем сезоне за клуб полузащитник провел 34 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Трансферная стоимость 27-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 450 тысяч евро.

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