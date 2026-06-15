Экс-тренер «Акрона» раскритиковал спортдира клуба

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «Матч ТВ» рассказал, что остался недоволен периодом работы в клубе спортивного директора Антона Чистякова.

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Чистяков работал в «Акроне» с апреля по декабрь 2025 года, ранее эту должность в клубе занимал Арам Задоян.

— Вы говорили про проблемную селекцию, критиковали работу спортивного директора Чистякова. Действительно ли только с этим связаны неудачи, или у «Акрона» просто нет средств или их не готовы выделять?

— Проблемы были и в летней, и в зимней селекции. А если есть проблема, ее надо озвучивать. Спортивному директору я всегда говорил, что, если ты уверен, что тебе кто‑то не дает приобретать футболиста, надо это высказать. Мне Чистяков всегда и говорил, что ему блокируют трансферы. Тогда скажи это на совещании, обозначь перед владельцем. Спортивный директор сказал мне, что не будет предлагать игроков, которые для нас будут недоступны. В итоге все равно все, кого он предложил, не перешли к нам.

Когда Чистяков пришел в «Акрон», он сразу сказал мне, что будет делать все от себя зависящее, чтобы тренерский штаб мог получать нужных и доступных футболистов. Мы выбрали порядка 15 футболистов на разные позиции, которые привлекли наше внимание. Почему‑то ни один из них не оказался в «Акроне». Тогда я задался логичным вопросом: «А как так могло получиться вообще?» После этого я стал сомневаться во многих моментах работы спортивного директора.

В период работы Чистякова мы взяли [Константина] Марадишвили, который просто оказался без команды. Бистровича, который три месяца пробыл без команды. Севикяна, который вообще не играл в своей команде. Мы брали тех, кто внезапно оказался доступен, но это случилось намного позже, чем нужно было. Ни один из этих футболистов не был с нами во время подготовительного периода, все пришли по ходу чемпионата.

Команда провела тренировку в полном составе первый раз 19 сентября, я этот конспект сохранил на всю жизнь. Если подумать, сколько мы тренировались и проводили игр без внутренней конкуренции… Это же не могло не сказаться на футболистах с точки зрения травматичности, результата, внутренней конкуренции. Как будут конкурировать Дзюба, Родри, [Йонуц] Неделчару, [Роберто] Фернандес с футболистами из академии и «молодежки»? Да, привлечь двух‑трех молодых для тренировок — нормальная история, но не так, что приходится брать около десяти без какого‑либо опыта. Такого нет ни в одной команде РПЛ.

Это была проблема, и я говорил о том, что мы неправильно готовимся. Мне кажется, у того же Чистякова было время разобраться в ситуации и работе селекционной службы, потому что он был назначен еще по ходу сезона‑2024/25. Я слышал от селекционеров, что они даже не могли найти общий язык под руководством спортивного директора. А как можно работать в такой ситуации? У нас с Антоном были абсолютно нормальные отношения, я хотел, чтобы они сохранились, но в конце стало очевидно, что я не могу доверять его уровню профессионализма и компетенциям, — сказал Тедеев в интервью «Матч ТВ».

«Акрон» под руководством Тедеева занял 13‑е место в чемпионате России‑2025/26. Специалист покинул клуб перед стыковым матчами, но тольяттинцы сохранили место в РПЛ благодаря победе над волгоградским «Ротором».

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