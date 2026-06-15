Экс-тренер «Акрона»: без Дзюбы в нашем футболе будет очень грустно

Тедеев: «Без Дзюбы в нашем футболе будет очень грустно. Правильная история, если бы воспитанник «Спартака» оказался в родном клубе»
Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «Матч ТВ» заявил, что надеется на то, что нападающий Артем Дзюба продолжит футбольную карьеру после ухода из тольяттинского клуба.
После окончания сезона 37‑летний Дзюба покинул «Акрон» по истечении контракта.
— Какое будущее у Дзюбы?
— Была бы очень красивая и правильная история, если бы воспитанник «Спартака» снова оказался в родном клубе. Для любой команды с амбициями и целями Артем будет только помощником и в раздевалке, и на поле, сможет навязать конкуренцию любому игроку в России. Дзюба доказал, что сейчас он сильнейший форвард страны. Хочется, чтобы амбиции «Спартака» и возможности Дзюбы воссоединились, тогда точно сложится.
В любом случае хочется, чтобы Артем остался в российском футболе, потому что без него будет очень грустно, — сказал Тедеев в интервью «Матч ТВ».
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