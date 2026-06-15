В "Оренбурге" высказались о возвращении полузащитника в "Зенит"

В "Оренбурге" высказались о возвращении Ду Кейроса в "Зенит"
Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин прокомментировал завершение аренды полузащитника Ду Кейроса.
"В договоре соответствующей опции не было, но мы прекрасно понимаем, что на данный момент позволить себе выкуп игрока такого уровня мы не можем. Сейчас Эдуардо вернулся в "Зенит", будет определяться с будущим. Но наши двери для него открыты, он знает об этом", – сказал Волженкин.
Ду Кейрос присоединился к "Оренбургу" в августе прошлого года на правах аренды до конца сезона 2025/2026. Права на 26-летнего полузащитника принадлежат "Зениту", контракт с которым рассчитан до лета 2028-го.
В составе оренбургской команды бразилец провел 24 матча в РПЛ, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также на счету хавбека один ассист в 5 играх Кубка России.
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