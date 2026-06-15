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Форварда «Спартака» Угальде предложили «Севилье» и «Бетису» — источник

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Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Услуги коста-риканского форварда предложены «Севилье» и «Бетису», сообщает издание Metaratings.

Игрока «Спартака» предложили «Севилье» и «Бетису»
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По данным источника, агенты Угальде уже предложили его клубам Ла Лиги, однако никто из них ещё не принял конкретных решений. Большинство клубов не спешат принимать решения по трансферам до конца ЧМ-2026, так как на мировом первенстве можно найти новые варианты усилений.

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Отмечается, что Угальде готов покинуть «Спартак» — он хочет попробовать свои силы в топ-чемпионате Европы.

Ранее СМИ также связывали Угальде с «Монако». Однако дальше слухов дело не зашло.

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