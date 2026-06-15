Мбаппе объяснил, почему не хочет идти в политику

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что не собирается начинать политическую карьеру и баллотироваться на пост президента страны. Его слова передает L'Équipe.

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«Нет, не волнуйтесь, я не собираюсь становиться президентом Франции. Мне многие об этом говорят, но это не входит в мои планы. Меня и так уже достаточно ненавидят. Я рассчитываю оставаться более незаметным», — сказал Мбаппе.

В минувшем сезоне форвард провел за клуб 44 матча, забил 42 гола и отдал семь голевых передач. Его контракт с «Реалом» действует до конца июня 2029 года.

5 мая появилась информация о том, что у Мбаппе произошел конфликт с членом тренерского штаба команды. Согласно информации СМИ, инцидент произошел перед матчем с «Бетисом» (1:1), который состоялся 24 апреля. Мбаппе «гневно и оскорбительно» высказался в адрес сотрудника, который зафиксировал у футболиста офсайд в тренировочном матче.

Также сообщалось, что Мбаппе требует, чтобы клуб продал Винисиуса. Журналист Франсуа Галлардо отметил, что к президенту «Реала» Флорентину Пересу уже обратилась с подобной просьбой мать футболиста Мбаппе Файза Ламари. Если Винисиус останется в «Реале», Мбаппе покинет клуб.