Директор «Балтики» рассказал о трансфере игрока в «Зенит»

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян высказался про защитника Кевина Андраде, который перешел в «Зенит».

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– Талалаев и в первой части сезона, и весной говорил: мыслями Андраде не в «Балтике». Ты это видел? И мог ли на Кевина повлиять?

– Любой футболист, который приходит в «Балтику», понимает: он в этом клубе на год-два.

Позиционируем себя не как финальную точку карьеры – а как трамплин, который дает возможность игроку развиваться.

«Зениту» или «Спартаку» перепродавать игроков не нужно – поэтому могут подписывать с игроками 27–28 лет пятилетние контракты.

У нас не так. Внутри клуба по каждому игроку проговорена сумма выкупа – за сколько минимум и максимум готовы его продать.

Например, в рамках этого диапазона мы получили оффер по Хилю. Но это случилось уже после закрытия окна в России, и никого на замену мы бы купить не успели. Поэтому отказали.

– Давай к Андраде.

– Когда футболист начинает играть хорошо, на него возникает спрос. Об этом ему сообщает агент.

У тебя зарплата условно миллион рублей в месяц, а тебе предлагают десять… Странно не думать о том, что можешь получать больше, обеспечить семью.

– Кто еще приходил за Кевином из РПЛ этой весной?

– «Локомотив» был готов к покупке. Но агент обозначил, что им интереснее «Зенит».

До того Кевина хотел много кто – «Спартак», думаю, присматривался, – сказал Армен Маргарян.