В "Оренбурге" рассказали, почему сорвался трансфер Еременко

В "Оренбурге" рассказали, почему зимой сорвался трансфер Романа Еременко
Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин поделился информацией о несостоявшемся переходе в клубполузащитника Романа Еременко.
"Да, мы действительно думали о приглашении Романа. В 2025 году он провел много матчей в финской лиге, очень неплохо в них выглядел и, по аналитическим данным, которые нам удалось получить, он, несмотря на свой возраст, находился в прекрасной физической форме, позволяющей ему выступать на уровне РПЛ... К сожалению, в последний момент его приезд сорвался по личным причинам", – сказал Волженкин.
Напомним, в это зимнее трансферное окно в средствах массовой информации сообщалось о том, что "Оренбург" может подписать полузащитника Романа Еременко.
Еременко выступает за финский клуб "Гнистан" с 2024 года. В феврале 39-летний футболист продлил соглашение до конца нынешнего года. В этом сезоне хавбек принял участие в 8 матчах за команду, провел на поле 533 минуты и отметился тремя результативными передачами, а также получил две желтые карточки.
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