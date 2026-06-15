«Реал» объявил о покупке защитника «Челси»

«Реал» объявил о переходе 27-летнего левого защитника Марка Кукурельи.

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Испанский футболист подписал контракт с мадридским клубом до 30 июня 2032 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» получит 55 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в качестве бонусов за Кукурелью.

Испанец выступал за английскую команду с августа 2022 года.

В прошлом сезоне Кукурелья провел 34 матчах АПЛ, забил 1 гол и сделал 4 передачи. Статистику игрока можно изучить по ссылке.