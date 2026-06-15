Тимощук признался, что получил звание ЗМС Украины за победу с «Зенитом»

Анатолий Тимощук: «Звание ЗМС Украины мне присвоили за победу «Зенита» в Кубке УЕФА. Лишать того, что было заработано за долгую карьеру, никто не имел права»
Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук считает, что его не могли лишать заработанных достижений.
В 2022 году контрольно-дисциплинарная комиссия Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишила Тимощука тренерской лицензии, выданной центром лицензирования УАФ, титулов победителя чемпионата Украины, Кубка и Суперкубка Украины.
В 2024 году Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что специалист не может быть лишен титулов украинской стороной.
«Понимаю, что в нынешних реалиях отношение ко мне нынешних властей моей страны не изменится. Только человека нельзя лишить того, что он заработал своим трудом и стремлением к победе на футбольном поле. Звание заслуженного мастера спорта Украины мне вообще присвоили за победу «Зенита» в Кубке УЕФА. И в «Шахтере», и в «Зените», и в национальной сборной отдавался футболу полностью. Лишать меня того, что было заработано за долгую карьеру, никто не имел права. Прежде всего, тренерской лицензии, позволяющей работать в футболе. Рад, что CAS встал на мою сторону и справедливость восторжествовала. Для меня это был вопрос чести и достоинства», – сказал Анатолий Тимощук.
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