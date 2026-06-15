Тимощук признался, что получил звание ЗМС Украины за победу с «Зенитом»

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук считает, что его не могли лишать заработанных достижений.

В 2022 году контрольно-дисциплинарная комиссия Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишила Тимощука тренерской лицензии, выданной центром лицензирования УАФ, титулов победителя чемпионата Украины, Кубка и Суперкубка Украины.

В 2024 году Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что специалист не может быть лишен титулов украинской стороной.