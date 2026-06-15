Агент Тюкавина ответил на вопрос о будущем игрока

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы игрока "Динамо" Константина Тюкавина, высказался о будущем футболиста.

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Алексей Сафонов заявил, что футболист начнет летние сборы с бело-голубыми.

"Сборы Тюкавин начнет с "Динамо", в этом плане нет никаких проблем. Дальше будет видно. Свои обязательства перед клубом мы выполним в полном объеме. Костя сейчас в отпуске, лишний шум его никак не волнует. Если клубы о чем-то договорятся, будем думать и решать. А говорить просто так я лично не хочу и не буду", - сказал Сафонов "РБ Спорту".

Константин Тюкавин является выпускником академии московского "Динамо". В текущем сезоне нападающий провел за бело-голубых 22 матча, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи в рамках Российской Премьер-Лиги. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2030 года.

Ранее агент форварда заявил, что игрок больше всего хочет перейти в испанский чемпионат.