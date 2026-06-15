Стала известна зарплата Аморима в «Милане»

Аморим будет зарабатывать 3,5 млн евро в год в «Милане». Есть бонусы за титулы и выход в ЛЧ
Базовая зарплата Рубена Аморима в «Милане» составит 3,5 миллиона евро в год.
Об этом сообщает A Bola.
В контракте португальского специалиста также предусмотрены бонусы за трофеи и выход в Лигу чемпионов.
Ранее стало известно, что Аморим достиг договоренности с итальянским клубом о подписании контракта до июня 2028 года с опцией продления еще на один сезон.
В прошлом сезоне «Милан» занял 5-е место в Серии А, набрав 70 очков в 38 матчах.
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