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Аморим будет зарабатывать 3,5 млн евро в год в «Милане». Есть бонусы за титулы и выход в ЛЧ

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Базовая зарплата Рубена Аморима в «Милане» составит 3,5 миллиона евро в год.

Стала известна зарплата Аморима в «Милане»
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Об этом сообщает A Bola.

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В контракте португальского специалиста также предусмотрены бонусы за трофеи и выход в Лигу чемпионов.

Ранее стало известно, что Аморим достиг договоренности с итальянским клубом о подписании контракта до июня 2028 года с опцией продления еще на один сезон.

В прошлом сезоне «Милан» занял 5-е место в Серии А, набрав 70 очков в 38 матчах.

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