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Кисляк заявил, что хотел бы вернуть Пьянича в ЦСКА

Rusfootball

Футболист ЦСКА Матвей Кисляк ответил, какого игрока хотел бы вернуть в клуб.

Футболист ЦСКА ответил, какого игрока хотел бы вернуть в клуб
© ФК ЦСКА
"Всех бы вернул. Но первый, кто приходит в голову, - Пьянич", - сказал Кисляк "РИА Новости".
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Миралем Пьянич перешел в московский ЦСКА в конце сентября 2024 года. Всего за "армейцев" полузащитник провел 25 матчей и отдал 3 результативные передачи. Футболист покинул клуб в июле 2025 года.

В декабре 2025 года Пьянич завершил профессиональную карьеру.

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