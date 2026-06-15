Футболист ЦСКА ответил, какого игрока хотел бы вернуть в клуб

Кисляк заявил, что хотел бы вернуть Пьянича в ЦСКА
Футболист ЦСКА Матвей Кисляк ответил, какого игрока хотел бы вернуть в клуб.
"Всех бы вернул. Но первый, кто приходит в голову, - Пьянич", - сказал Кисляк "РИА Новости".
Миралем Пьянич перешел в московский ЦСКА в конце сентября 2024 года. Всего за "армейцев" полузащитник провел 25 матчей и отдал 3 результативные передачи. Футболист покинул клуб в июле 2025 года.
В декабре 2025 года Пьянич завершил профессиональную карьеру.
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