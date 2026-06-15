«Локомотив» объявил о продлении контракта с нападающем

«Локомотив» объявил о продлении контракта с Вадимом Раковым
Пресс-служба «Локомотива» объявила о подписании нового контракта с нападающим Вадимом Раковым. Соглашение рассчитано до 2030-го года. Прошлый сезон Раков провёл в самарских «Крыльях Советов» на правах аренды. В 11 матчах за «Крылья» Раков забил пять голов и сделал две результативные передачи.
Вадиму 23 года, он является воспитанником системы «Локомотива». Отметим, что в минувшем сезоне универсальный нападающий пропустил некоторое время из-за травмы ноги.
«Локомотив» стал третьим по итогам кампании-2025/2026 в Мир Российской Премьер-Лиге. Чемпионат выиграл санкт-петербургский «Зенит», второе место занял «Краснодар».
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