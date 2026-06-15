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ФИФА пригласила сборную России на турнир в США

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Международная федерация футбола (ФИФА) позвала детскую сборную России на международный турнир в США. Об этом сообщает The Athletic.

ФИФА пригласила сборную России в США
© Global Look Press

Соревнование среди детей в возрасте до 15 лет пройдет в сентябре. В турнире примут участие все 211 ассоциаций, входящих в ФИФА. Ожидается, что в матче открытия сыграют сборные Израиля и Палестины. В 2027 году аналогичный турнир могут организовать для женских команд.

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В настоящий момент в Канаде, США и Мексике проходит взрослый чемпионат мира. Сборная России не принимает участия в турнире, так как ее отстранили от международных соревнований в 2022 году.

Ранее стало известно, что сборная Испании решила отказаться от премиальных за ЧМ-2026 в том случае, если команда вылетит с турнира раньше 1/4 финала. Такое же решение они приняли два года назад на Евро-2024. Тогда испанская сборная стала сильнейшей на турнире.

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