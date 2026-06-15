$71.9182.97

Мусагалиев сравнил Карседо и тренера ФК «10» Лактионова: «Прослеживается неосязаемая аура»

Sports.ru

Президент ФК «10• Азамат Мусагалиев сравнил тренера «Спартака» Хуана Карседо с главным тренером своего клуба Денисом Лактионовым.

Мусагалиев сравнил Карседо и тренера ФК «10»
© Sports.ru
«Конечно, последние события, такие, как выигранный кубок России, меня радуют. Карседо до этого момента работал в «Пафосе». Там же работал нынешний главный тренер ФК «10» Денис Лактионов. Вижу ли я связь в этом? Честно говоря, прослеживается невидимая, неосязаемая аура. Есть схожести в характерах тренеров, отношения футболистов к ним. Может, я слишком романтизирую. Схожестью также является, что Карседо взял команду, не сделал ни одного трансфера и привел к титулу. У нас ровно такая же история. Меня могут поднять на смех после этих слов, но это мои личные ощущения», – сказал Мусагалиев.
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Лактионов возглавил ФК «10» в марте 2025 года. Под его руководством клуб впервые выиграл трофеи – Кубок и Суперкубок Медиалиги.

Спортс: главные новости
Спортс: главные новости