Мусагалиев сравнил Карседо и тренера ФК «10» Лактионова: «Прослеживается неосязаемая аура»
Президент ФК «10• Азамат Мусагалиев сравнил тренера «Спартака» Хуана Карседо с главным тренером своего клуба Денисом Лактионовым.
«Конечно, последние события, такие, как выигранный кубок России, меня радуют. Карседо до этого момента работал в «Пафосе». Там же работал нынешний главный тренер ФК «10» Денис Лактионов. Вижу ли я связь в этом? Честно говоря, прослеживается невидимая, неосязаемая аура. Есть схожести в характерах тренеров, отношения футболистов к ним. Может, я слишком романтизирую. Схожестью также является, что Карседо взял команду, не сделал ни одного трансфера и привел к титулу. У нас ровно такая же история. Меня могут поднять на смех после этих слов, но это мои личные ощущения», – сказал Мусагалиев.
Лактионов возглавил ФК «10» в марте 2025 года. Под его руководством клуб впервые выиграл трофеи – Кубок и Суперкубок Медиалиги.
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