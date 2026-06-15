Испанский футболист получил 8,5 лет тюрьмы

Рафа Мир приговорен к 8,5 годам лишения свободы за сексуальное насилие. Компенсация жертве – 64 тысяч евро
28-летний нападающий «Эльче» Рафа Мир приговорен к 8,5 годам тюрьмы за сексуальное насилие.
Такое решение вынес суд Валенсии.
Суд также приговорил второго обвиняемого, также футболиста, к 2,5 годам лишения свободы и штрафу за сексуальное насилие.
Приговор предусматривает выплату компенсации в размере 64 000 евро (14 000 евро приходится на возмещение причиненного вреда здоровью, а 50 000 евро – на моральный ущерб) жертве первого обвиняемого и 6 280 евро потерпевшей второго.
Приговор также устанавливает запретительный ордер на десять лет, в течение которых Мир не может приближаться к потерпевшей ближе чем на 500 метров.
Приговор может быть обжалован.
В начале сентября 2024 года форвард был задержан по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин – 21-летней Андреа и 25-летней Карлы. Согласно показаниям одной из них, преступление было совершено на частной вечеринке в доме футболиста, куда девушка вместе с подругой отправились после знакомства с Миром в ночном клубе.
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