Испанский футболист получил 8,5 лет тюрьмы

28-летний нападающий «Эльче» Рафа Мир приговорен к 8,5 годам тюрьмы за сексуальное насилие.

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Такое решение вынес суд Валенсии.

Суд также приговорил второго обвиняемого, также футболиста, к 2,5 годам лишения свободы и штрафу за сексуальное насилие.

Приговор предусматривает выплату компенсации в размере 64 000 евро (14 000 евро приходится на возмещение причиненного вреда здоровью, а 50 000 евро – на моральный ущерб) жертве первого обвиняемого и 6 280 евро потерпевшей второго.

Приговор также устанавливает запретительный ордер на десять лет, в течение которых Мир не может приближаться к потерпевшей ближе чем на 500 метров.

Приговор может быть обжалован.

В начале сентября 2024 года форвард был задержан по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин – 21-летней Андреа и 25-летней Карлы. Согласно показаниям одной из них, преступление было совершено на частной вечеринке в доме футболиста, куда девушка вместе с подругой отправились после знакомства с Миром в ночном клубе.