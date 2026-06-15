Президент "Оренбурга" назвал футболиста, который может заиграть в сборной

Президент "Оренбурга" назвал футболиста, который в перспективе может заиграть в сборной России
Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин оценил игру полузащитника Евгения Болотова.
По словам Волженкина, в перспективе Болотов может заиграть в сборной России.
- Возвращаясь к Болотову, если он не снизит требований к себе и в следующем сезоне продолжит с тем же усердием, уровень его ещё вырастет, станет настоящим лидером. Томпсон недавно сказал в интервью, что Болотова нужно вызывать в сборную. В перспективе – почему бы и нет? - приводит слова Волженкина "Чемпионат".
Евгений Болотов перешел в "Оренбург" из волгоградского "Ротора" летом прошлого года на правах свободного агента и заключил контракт до июня 2028 года. Полузащитник провел за уральцев во всех турнирах 32 матча и записал на свой счет три забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего уроженца Оренбурга в 800 тысяч евро.
Черданцев о паузах на водопой на ЧМ-2026: «Американская фишка для ТВ. Потому американские лиги такие богатые. Футбол с консерватизмом очень мешает телевизионщикам»
Кака о сборной Бразилии: «ЧМ не выигрывают в первом матче. Винисиуса всегда будут подвергать критике. Он играет за самый большой клуб в мире и за величайшую сборную мира»
Испания – Кабо-Верде. Педри, Родри, Гави играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
Черданцев о паузах на водопой на ЧМ-2026: «Американская фишка для ТВ. Потому американские лиги такие богатые. Футбол с консерватизмом очень мешает телевизионщикам»
Кака о сборной Бразилии: «ЧМ не выигрывают в первом матче. Винисиуса всегда будут подвергать критике. Он играет за самый большой клуб в мире и за величайшую сборную мира»
Испания – Кабо-Верде. Педри, Родри, Гави играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00