Президент "Оренбурга" назвал футболиста, который может заиграть в сборной

Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин оценил игру полузащитника Евгения Болотова.

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По словам Волженкина, в перспективе Болотов может заиграть в сборной России.

- Возвращаясь к Болотову, если он не снизит требований к себе и в следующем сезоне продолжит с тем же усердием, уровень его ещё вырастет, станет настоящим лидером. Томпсон недавно сказал в интервью, что Болотова нужно вызывать в сборную. В перспективе – почему бы и нет? - приводит слова Волженкина "Чемпионат".

Евгений Болотов перешел в "Оренбург" из волгоградского "Ротора" летом прошлого года на правах свободного агента и заключил контракт до июня 2028 года. Полузащитник провел за уральцев во всех турнирах 32 матча и записал на свой счет три забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего уроженца Оренбурга в 800 тысяч евро.