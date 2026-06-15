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Аббосбек Файзуллаев ответил, жалеет ли он об уходе из ЦСКА

Чемпионат.com

Полузащитник турецкого «Башакшехира» Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос, жалеет ли он об уходе из ЦСКА. За армейцев узбекский футболист играл с 2023-го по 2025-й.

Файзуллаев ответил, жалеет ли об уходе из ЦСКА
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— Расскажите о сезоне в турецком «Истанбул Башакшехир» после того, как уехали из ЦСКА. Как вы вообще туда перешли и не жалеете ли об этом, если учитывать, что дважды пропускали длительные отрезки из-за травм?

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— Ни о чём не жалею, всё, что ни делается, — к лучшему. Сам переход был очень сложным. Вначале клуб не смог меня заявить, и я потерял недели три, что ли. Тренироваться с командой не мог, работал сам. И это сказалось на моём физическом состоянии, из-за этого, думаю, и начались повреждения. Раньше ни разу в карьере не травмировался, не пропускал матчи. А тут чуть время потерял, и из-за этого мои кондиции оказались не на высоком уровне. Но потом привык, а затем в команду пришёл новый тренер, — приводит слова Файзуллаева «Спорт-экспресс».

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