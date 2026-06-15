Файзуллаев ответил, жалеет ли об уходе из ЦСКА

Полузащитник турецкого «Башакшехира» Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос, жалеет ли он об уходе из ЦСКА. За армейцев узбекский футболист играл с 2023-го по 2025-й.

— Расскажите о сезоне в турецком «Истанбул Башакшехир» после того, как уехали из ЦСКА. Как вы вообще туда перешли и не жалеете ли об этом, если учитывать, что дважды пропускали длительные отрезки из-за травм?

— Ни о чём не жалею, всё, что ни делается, — к лучшему. Сам переход был очень сложным. Вначале клуб не смог меня заявить, и я потерял недели три, что ли. Тренироваться с командой не мог, работал сам. И это сказалось на моём физическом состоянии, из-за этого, думаю, и начались повреждения. Раньше ни разу в карьере не травмировался, не пропускал матчи. А тут чуть время потерял, и из-за этого мои кондиции оказались не на высоком уровне. Но потом привык, а затем в команду пришёл новый тренер, — приводит слова Файзуллаева «Спорт-экспресс».