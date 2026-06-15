Стало известно, сколько заработали клубы в Кубке России

Российские футбольные клубы заработали более 1,6 миллиарда рублей призовых в Кубке России по итогам сезона‑2025/26, сообщает пресс‑служба турнира.

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«Спартак» 24 мая завоевал Кубок России, обыграв в «Лужниках» «Краснодар» со счетом 1:1, по пенальти — 4:3.

Сообщается, что всего клубы России заработали 1 миллиард 619 миллионов 740 тысяч рублей. Больше всего по итогам турнира получил «Краснодар» (234,45 миллиона рублей), вторым идет «Спартак» (229,81). Тройку замыкает московское «Динамо» (127,05). Далее расположились «Зенит» (114,86) и ЦСКА (111,23).

Из команд Пути регионов самые крупные выплаты получили тульский «Арсенал» (19,28), челнинский КАМАЗ, нижнекамский «Нефтехимик» и московское «Торпедо» — по 11,2 миллиона рублей.

Меньше всего заработали ногинское «Красное Знамя», ильинский «Ильпар», медиафутбольный клуб 2Drots и петербургская «Звезда» — 600 тысяч рублей.