Стало известно, сколько заработали клубы в Кубке России

Российские клубы заработали более 1,6 миллиарда рублей в Кубке России по итогам сезона‑2025/26
Российские футбольные клубы заработали более 1,6 миллиарда рублей призовых в Кубке России по итогам сезона‑2025/26, сообщает пресс‑служба турнира.
«Спартак» 24 мая завоевал Кубок России, обыграв в «Лужниках» «Краснодар» со счетом 1:1, по пенальти — 4:3.
Сообщается, что всего клубы России заработали 1 миллиард 619 миллионов 740 тысяч рублей. Больше всего по итогам турнира получил «Краснодар» (234,45 миллиона рублей), вторым идет «Спартак» (229,81). Тройку замыкает московское «Динамо» (127,05). Далее расположились «Зенит» (114,86) и ЦСКА (111,23).
Из команд Пути регионов самые крупные выплаты получили тульский «Арсенал» (19,28), челнинский КАМАЗ, нижнекамский «Нефтехимик» и московское «Торпедо» — по 11,2 миллиона рублей.
Меньше всего заработали ногинское «Красное Знамя», ильинский «Ильпар», медиафутбольный клуб 2Drots и петербургская «Звезда» — 600 тысяч рублей.
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Испания – Кабо-Верде. Педри, Родри, Гави играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00