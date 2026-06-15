Спортдиректор «Айнтрахта» близок к переходу на работу в «Милан»

Креше близок к назначению главой спортивного отдела «Милана», Хардунг может стать спортивным директором. Оба функционера работают в «Айнтрахте»
Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Креше близок к переходу на работу в «Милан».
45-летний специалист станет главной итальянского клуба в спортивной части, сообщил журналист Маттео Моретто.
Также отмечается, что позицию спортивного директора «Милан» займет Тиммо Хардунг, который работал вместе с Креше в «Айнтрахте».
Ранее появилась информация, что «Милан» возглавит Рубен Аморим.
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Кака о сборной Бразилии: «ЧМ не выигрывают в первом матче. Винисиуса всегда будут подвергать критике. Он играет за самый большой клуб в мире и за величайшую сборную мира»
Испания – Кабо-Верде. Педри, Родри, Гави играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00