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Креше близок к назначению главой спортивного отдела «Милана», Хардунг может стать спортивным директором. Оба функционера работают в «Айнтрахте»

Sports.ru

Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Креше близок к переходу на работу в «Милан».

Спортдиректор «Айнтрахта» близок к переходу на работу в «Милан»
© Sports.ru

45-летний специалист станет главной итальянского клуба в спортивной части, сообщил журналист Маттео Моретто.

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Также отмечается, что позицию спортивного директора «Милан» займет Тиммо Хардунг, который работал вместе с Креше в «Айнтрахте».

Ранее появилась информация, что «Милан» возглавит Рубен Аморим.

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