Эксперт Бубнов: Дзюба спокойно бы играл в такой сборной Бразилии

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что экс-нападающий «Акрона» Артём Дзюба мог бы играть в составе сборной Бразилии на чемпионате мира — 2026 вместо форварда Тьяго. В первом матче турнира бразильцы сыграли вничью с Марокко (1:1).

«Смотри. Тьяго. Ему Винисиус в самом начале матча подал, тот с трёх метров не попал в ворота. С трёх метров не забил! И я тебе скажу, для сравнения… При всём негативе к Дзюбе, он бы спокойно играл в такой сборной Бразилии, где играет Тьяго. Играл бы, цеплялся и забивал головой. А тот вообще нулевой», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершился 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.