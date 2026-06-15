«Сьон» планирует провести два матча в России

Швейцарский клуб «Сьон» намерен сыграть два товарищеских матча в России во время сентябрьской паузы на игры сборных, сообщает Sport24.

Первая встреча запланирована в Санкт-Петербурге. Соперником выступит «Зенит». Матч состоится 6 сентября на стадионе «Газпром Арена» в 19:00. Это третья очная встреча клубов в истории. В предыдущих двух матчах в 2025 году петербургский клуб одержал победы со счётом 5:2 и 5:3.

В матче 6 сентября голы забивали Матео Кассьерра (дубль), Роман Вега, Александр Соболев и Лусиано. За «Сьон» отметились Рилинд Нивокази, Али Кабаджалман и Тео Бушларем. Второй матч клуб рассчитывает провести в Москве.

По информации источника, «Сьон» ведёт переговоры с одним из топовых московских клубов. Детали этой встречи уточняются.