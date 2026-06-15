Экс-тренер «Лацио» возглавил «Аталанту»

Маурицио Сарри стал главным тренером «Аталанты»
Итальянская «Аталанта» на официальном сайте объявила о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера команды.
В прошлом сезоне Сарри возглавлял «Лацио», с которым занял девятое место в Серии А и дошёл до финала Кубка Италии. В послужном списке специалиста также есть «Ювентус», «Челси», «Наполи» и ряд других команд.
По итогам прошлого сезона команда из Бергамо заняла седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В Кубке Италии коллектив дошёл до полуфинала, а в Лиге чемпионов бергамаски остановились на стадии 1/8 финала. На протяжении своей истории «Аталанта» один раз брала национальный Кубок, а также выигрывала Лигу Европы УЕФА.
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