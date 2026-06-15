Экс-тренер «Акрона»: увольнение из клуба стало неожиданностью

Бывший главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев поделился подробностями своего ухода из клуба.

— Насколько понимаю, увольнение стало неожиданностью? Со стороны это выглядело странновато: «Акрон» не назначил нового главного тренера под стыки, а просто оставил ваш же тренерский штаб…

— Конечно, было неожиданно, что это произойдёт именно в такой момент. Было бы логичнее, если это случилось бы после игры с «Локомотивом», когда я сам говорил со спортивным директором, что ситуация внутри требует каких-то перемен. Поговорив с руководством, для себя я понял, что сам уходить никуда не собираюсь, получил поддержку. В итоге — две неудачные игры с «Ростовом» и «Крыльями Советов», всё получилось резко и эмоционально.

Оценивать выбор руководителя команды не стану, это его личное решение. Сообщил он мне об этом сразу после игры с «Крыльями» в раздевалке. Раздевалка — святое место, там всегда должно быть спокойствие, даже когда происходят какие-то сложные моменты. Футболисты — люди, которые реализуют все наши мысли и идеи, не только тренерского штаба, но и руководства, владельца. Вводить футболистов в состояние стресса точно не нужно было, это моё мнение. Раз это произошло, такой случай, по мнению владельца, должен был сыграть ключевую роль.

В этом смысле у меня сработал тумблер, я перепрыгнул на другую волну, поддержал президента и владельца команды. Сказал: «Окей, это правильное решение». Потому что продолжал переживать за футболистов, понимал для себя, что если они от меня это не услышат, то возможен переполох.

Поэтому высказал согласие в раздевалке, назвал это правильным хорошим решением, которое должно дать результат. Поблагодарил буквально каждого футболиста, сказал, что не надо думать ни о чём другом, кроме матчей с «Ротором».

Был уверен, что «Акрон» выполнит поставленную задачу, а сам старался максимально достойно вести себя внутри раздевалки. Это должно было помочь не только команде, но и всему клубу. С моей стороны были полнейшая сдержанность и спокойствие, — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».