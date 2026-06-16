$72.4583.8

Агент о будущем Голенкова: «Предложение должно устроить «Ростов» в первую очередь». Сообщалось об интересе «Спартака» и «Балтики»

Sports.ruиещё 1

Агент Егора Голенкова оценил вероятность перехода нападающего «Ростова» в другой клуб.

Агент прояснил положение Голенкова в "Ростове"
© Sports.ru

Сообщалось, что 26-летний игрок интересен «Спартаку» и «Балтике».

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть
«На сегодняшний день Егор — игрок «Ростова», больше нечего добавить. Если появится клуб, который сможет удовлетворить запросы «Ростова», то Егор рассмотрит вариант смены клуба. Предложение должно устроить «Ростов» в первую очередь», — сказал Андрей Талаев.

В 29 матчах прошлого сезона Мир РПЛ на счету Голенкова 2 гола и 4 ассиста.

Спортс: главные новости
Спортс: главные новости