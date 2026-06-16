$72.4583.8

Мбаппе включил арену "Урала" в топ-2 стадионов, где он играл

Rusfootballиещё 5

Килиан Мбаппе назвал топ-3 стадионов, где была самая лучшая атмосфера.

Мбаппе включил российскую арену в топ лучших стадионов, где он играл
© Global Look Press
"№2 - стадион матча групповой стадии ЧМ-2018 против Перу. Из-за фанатов я думал, что мы играем в Перу", - сказал Мбаппе в видео блогера Fiago.
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

На третьей строчке расположилась арена "Ньюкасла", на первой - стадион мадридского "Реала".

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Перу состоялся 21 июня на "Екатеринбург Арене". Гол Мбаппе принес победу европейской национальной команде (1:0).

Rusfootball: главные новости
Спортс: главные новости
Rusfootball: главные новости
Спортс: главные новости