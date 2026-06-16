Мбаппе включил российскую арену в топ лучших стадионов, где он играл

Мбаппе включил арену "Урала" в топ-2 стадионов, где он играл
Килиан Мбаппе назвал топ-3 стадионов, где была самая лучшая атмосфера.
"№2 - стадион матча групповой стадии ЧМ-2018 против Перу. Из-за фанатов я думал, что мы играем в Перу", - сказал Мбаппе в видео блогера Fiago.
На третьей строчке расположилась арена "Ньюкасла", на первой - стадион мадридского "Реала".
Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Перу состоялся 21 июня на "Екатеринбург Арене". Гол Мбаппе принес победу европейской национальной команде (1:0).
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Чилаверт об 1:4 Парагвая от США: «Разгромное поражение, а футболисты делают селфи, будто мы в Диснейленде. Когда я проигрывал, то не хотел выходить из комнаты»
Александр Тихонов: «Россия проиграла бы Японии минимум в 5 мячей. Они на полголовы ниже ростом, но как сыграли с Нидерландами, молодцы!»
Анри о Возинье: «Считается, что футбол вращается вокруг бомбардиров и суперзвезд. 40-летний вратарь стал сенсацией ЧМ за один матч, не дал целой нации отпраздновать победу»