В РФС раскрыли планы ФИФА по допуску россиян на турниры

ФИФА допустит российскую команду на новый турнир для игроков не старше 15 лет, рассказал журналистам руководитель Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. Об этом пишет РИА Новости.

Спортивный функционер отметил, что ФИФА анонсировала новый турнир среди юношей до 15 лет, открытый для всех 211 национальных ассоциаций — членов организации.

По его словам, принципиальная позиция федерации состоит в том, что на соревнования этого типа не распространяются никакие ранее принятые решения в отношении отдельных национальных ассоциаций.

Митрофанов подчеркнул, что международная организация возвращается к базовым принципам, настаивает на том, что футболу следует быть вне политики.

Глава организации выразил надежду, что масштабный проект ФИФА будет реализован в ближайшее время.

Напомним, что в феврале 2022 года футбольные ассоциации на фоне кризиса на Украине отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.

Ранее портал The Athletic сообщил, что юношеский турнир пройдет в США в сентябре. Матчем открытия предположительно станет игра между сборными Израиля и Палестины.