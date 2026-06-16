При этом в соглашении оговорено, что после завершения турнира стороны проведут переговоры о долгосрочном сотрудничестве.

57-летний французский специалист ранее возглавлял сборные Саудовской Аравии, Марокко, Кот-д’Ивуара и Замбии.

Контракт с предыдущим тренером – Сабри Лямуши – был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Решение было принято на фоне поражения Туниса от Швеции (1:5) в первом туре ЧМ-2026. В группе F Тунису осталось сыграть с Японией и Нидерландами.