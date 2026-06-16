Ренар возглавил сборную Туниса. Лямуши был уволен после 1:5 от Швеции в первом матче на ЧМ-2026
При этом в соглашении оговорено, что после завершения турнира стороны проведут переговоры о долгосрочном сотрудничестве.
57-летний французский специалист ранее возглавлял сборные Саудовской Аравии, Марокко, Кот-д’Ивуара и Замбии.
Контракт с предыдущим тренером – Сабри Лямуши – был расторгнут по взаимному согласию сторон.
Решение было принято на фоне поражения Туниса от Швеции (1:5) в первом туре ЧМ-2026. В группе F Тунису осталось сыграть с Японией и Нидерландами.
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Александр Тихонов: «Россия проиграла бы Японии минимум в 5 мячей. Они на полголовы ниже ростом, но как сыграли с Нидерландами, молодцы!»
Анри о Возинье: «Считается, что футбол вращается вокруг бомбардиров и суперзвезд. 40-летний вратарь стал сенсацией ЧМ за один матч, не дал целой нации отпраздновать победу»
Флу согласен, что у Норвегии самая талантливая сборная в истории: «У нас лучший бомбардир АПЛ и капитан чемпиона Премьер-лиги, есть настоящие суперзвезды. Холанд каждый год выходит на новый уровень»