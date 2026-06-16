Защитник «Локомотива» ответил, против кого сложнее всего играть в РПЛ

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов в эфире «Матч ТВ» сказал, что в чемпионате России ему сложнее всего противостоять хавбеку ЦСКА Кириллу Глебову.

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В минувшем сезоне 20‑летнией Глебов в 33 матчах во всех турнирах забил семь голов и отдал три результативные передачи.

— Против кого сложнее всего играть в РПЛ? Мне Кирилл Глебов из ЦСКА нравится, как он опекает мяч. С ним очень тяжело двигаться. Он постоянно в недодачу и за спину бежит. Против таких футболистов тяжело играть, — сказал Ненахов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

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