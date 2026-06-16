$72.4583.8

Защитник «Локомотива» Ненахов: «Против кого сложнее всего играть в РПЛ? Мне нравится Кирилл Глебов»

Матч ТВиещё 2

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов в эфире «Матч ТВ» сказал, что в чемпионате России ему сложнее всего противостоять хавбеку ЦСКА Кириллу Глебову.

Защитник «Локомотива» ответил, против кого сложнее всего играть в РПЛ
© ПФК ЦСКА

В минувшем сезоне 20‑летнией Глебов в 33 матчах во всех турнирах забил семь голов и отдал три результативные передачи.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть
— Против кого сложнее всего играть в РПЛ? Мне Кирилл Глебов из ЦСКА нравится, как он опекает мяч. С ним очень тяжело двигаться. Он постоянно в недодачу и за спину бежит. Против таких футболистов тяжело играть, — сказал Ненахов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Матч ТВ: главные новости
Спортс: главные новости
Матч ТВ: главные новости
Спортс: главные новости