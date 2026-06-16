Смольников опустился в рейтинге худших оценок на ЧМ

Смольников опустился на пятую строчку в рейтинге худших оценок на ЧМ по версии Whoscored
Бывший защитник сборной России Игорь Смольников опустился на пятое место в рейтинге худших оценок на чемпионатах мира по версии портала Whoscored. Лидером рейтинга стал вратарь сборной Туниса Абдельмухиб Шамах, который пропустил пять голов в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с национальной командой Швеции (1:5).
Игра Смольникова в матче с Уругваем на чемпионате мира 2018 года была оценена в 4,33. Футболист был удалён на 36-й минуте. За сборную России Смольников провёл 30 матчей.
Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершился 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
Александр Тихонов: «Россия проиграла бы Японии минимум в 5 мячей. Они на полголовы ниже ростом, но как сыграли с Нидерландами, молодцы!»
Анри о Возинье: «Считается, что футбол вращается вокруг бомбардиров и суперзвезд. 40-летний вратарь стал сенсацией ЧМ за один матч, не дал целой нации отпраздновать победу»
Флу согласен, что у Норвегии самая талантливая сборная в истории: «У нас лучший бомбардир АПЛ и капитан чемпиона Премьер-лиги, есть настоящие суперзвезды. Холанд каждый год выходит на новый уровень»
Александр Тихонов: «Россия проиграла бы Японии минимум в 5 мячей. Они на полголовы ниже ростом, но как сыграли с Нидерландами, молодцы!»
Анри о Возинье: «Считается, что футбол вращается вокруг бомбардиров и суперзвезд. 40-летний вратарь стал сенсацией ЧМ за один матч, не дал целой нации отпраздновать победу»
Флу согласен, что у Норвегии самая талантливая сборная в истории: «У нас лучший бомбардир АПЛ и капитан чемпиона Премьер-лиги, есть настоящие суперзвезды. Холанд каждый год выходит на новый уровень»