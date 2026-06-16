Защитник Чернов проходит медобследование вместе с «Крыльями Советов»

Никита Чернов проходит УМО вместе с «Крыльями Советов»
Российский защитник Никита Чернов проходит углубленное медицинское обследование (УМО) вместе с самарскими «Крыльями Советов», передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В прошлом сезоне Чернов выступал за «Крылья» на правах аренды, а его полноценный контракт принадлежал «Спартаку».
Ранее об уходе Никиты Чернова официально объявил московский «Спартак». Стороны расстались по истечении срока контракта. В общей сложности Чернов провёл за «Спартак» 80 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи. В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за «Крылья Советов». В послужном списке игрока также есть «Урал», «Енисей» и ЦСКА.
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Александр Тихонов: «Россия проиграла бы Японии минимум в 5 мячей. Они на полголовы ниже ростом, но как сыграли с Нидерландами, молодцы!»
Анри о Возинье: «Считается, что футбол вращается вокруг бомбардиров и суперзвезд. 40-летний вратарь стал сенсацией ЧМ за один матч, не дал целой нации отпраздновать победу»
Флу согласен, что у Норвегии самая талантливая сборная в истории: «У нас лучший бомбардир АПЛ и капитан чемпиона Премьер-лиги, есть настоящие суперзвезды. Холанд каждый год выходит на новый уровень»