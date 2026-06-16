Сборная Туниса назначила нового тренера

Федерация футбола Туниса объявила о назначении Эрве Ренара главным тренером национальной команды. 57-летний французский специалист возглавит сборную до завершения ЧМ-2026. Федерация указала, что контракт предусматривает возможность переговоров о продлении сотрудничества после окончания турнира.

Назначение последовало после отставки Сабри Лямуши 15 июня. Предыдущий тренер был уволен вслед за поражением от Швеции со счётом 1:5 в первом матче группового этапа чемпионата мира.

Ренар ранее руководил сборными Саудовской Аравии, Марокко, Кот-д'Ивуара, Замбии и Анголы. В его активе — победы на Кубке африканских наций со сборными Замбии в 2012 году и Кот-д'Ивуара в 2015 году. В клубном футболе тренер работал в «Лилле», «Сошо» и алжирском «УСМ Алжир».

В расписании сборной Туниса остаются матчи группового этапа: встреча с Японией запланирована на 21 июня, поединок с Нидерландами — на 26 июня.