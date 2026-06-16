Сборная Туниса назначила нового тренера

Эрве Ренар назначен новым главным тренером сборной Туниса
Федерация футбола Туниса объявила о назначении Эрве Ренара главным тренером национальной команды. 57-летний французский специалист возглавит сборную до завершения ЧМ-2026. Федерация указала, что контракт предусматривает возможность переговоров о продлении сотрудничества после окончания турнира.
Назначение последовало после отставки Сабри Лямуши 15 июня. Предыдущий тренер был уволен вслед за поражением от Швеции со счётом 1:5 в первом матче группового этапа чемпионата мира.
Ренар ранее руководил сборными Саудовской Аравии, Марокко, Кот-д'Ивуара, Замбии и Анголы. В его активе — победы на Кубке африканских наций со сборными Замбии в 2012 году и Кот-д'Ивуара в 2015 году. В клубном футболе тренер работал в «Лилле», «Сошо» и алжирском «УСМ Алжир».
В расписании сборной Туниса остаются матчи группового этапа: встреча с Японией запланирована на 21 июня, поединок с Нидерландами — на 26 июня.
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Анри о Возинье: «Считается, что футбол вращается вокруг бомбардиров и суперзвезд. 40-летний вратарь стал сенсацией ЧМ за один матч, не дал целой нации отпраздновать победу»
Флу согласен, что у Норвегии самая талантливая сборная в истории: «У нас лучший бомбардир АПЛ и капитан чемпиона Премьер-лиги, есть настоящие суперзвезды. Холанд каждый год выходит на новый уровень»