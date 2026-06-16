«Факел» объявил об уходе полузащитника

Воронежский «Факел» объявил об уходе из команды молдавского полузащитника Никиты Моцпана. Стороны расстаются по истечении срока контракта.

«Никита, спасибо за эти три сезона, за профессионализм, за сохранение позитивного настроя в любые моменты. Пусть впереди будет только хорошее, желаем удачи в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба воронежского клуба.

В минувшем сезоне Моцпан сыграл за «Факел» 27 матчей во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. Суммарно же за воронежский клуб Никита успел провести 87 игр во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре голевых паса.