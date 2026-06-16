«Факел» объявил об уходе полузащитника

«Факел» объявил об уходе Никиты Моцпана
Воронежский «Факел» объявил об уходе из команды молдавского полузащитника Никиты Моцпана. Стороны расстаются по истечении срока контракта.
«Никита, спасибо за эти три сезона, за профессионализм, за сохранение позитивного настроя в любые моменты. Пусть впереди будет только хорошее, желаем удачи в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба воронежского клуба.
В минувшем сезоне Моцпан сыграл за «Факел» 27 матчей во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. Суммарно же за воронежский клуб Никита успел провести 87 игр во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре голевых паса.
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Анри о Возинье: «Считается, что футбол вращается вокруг бомбардиров и суперзвезд. 40-летний вратарь стал сенсацией ЧМ за один матч, не дал целой нации отпраздновать победу»
Флу согласен, что у Норвегии самая талантливая сборная в истории: «У нас лучший бомбардир АПЛ и капитан чемпиона Премьер-лиги, есть настоящие суперзвезды. Холанд каждый год выходит на новый уровень»