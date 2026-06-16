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«Факел» объявил об уходе Никиты Моцпана

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Воронежский «Факел» объявил об уходе из команды молдавского полузащитника Никиты Моцпана. Стороны расстаются по истечении срока контракта.

«Факел» объявил об уходе полузащитника
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«Никита, спасибо за эти три сезона, за профессионализм, за сохранение позитивного настроя в любые моменты. Пусть впереди будет только хорошее, желаем удачи в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба воронежского клуба.
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В минувшем сезоне Моцпан сыграл за «Факел» 27 матчей во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. Суммарно же за воронежский клуб Никита успел провести 87 игр во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре голевых паса.

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