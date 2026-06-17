Гусев рассказал об уходе из «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев в интервью «Матч ТВ» рассказал, что на прощание с футболистами записал им видео.

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Гусев возглавил «Динамо» в конце 2025 года и покинул клуб в мае в связи с истечением срока контракта. Под руководством 48‑летнего тренера команда финишировала седьмой в РПЛ и дошла до финала Пути РПЛ Кубка России.

— Ваш уход из «Динамо» состоялся уже после завершения сезона. Удалось ли попрощаться с командой, с персоналом? Или еще предстоит какой‑то ужин с ребятами?

— Конечно, хотелось бы собрать команду, лично поговорить, поблагодарить, но многие разъехались отдыхать, кто‑то был вызван в сборные. С ребятами попрощался в групповом чате, записал для них видео, они прислали сообщения, позвонили. Было приятно. С персоналом увиделись на базе, тоже тепло попрощались.

Сейчас не вспомню, как именно удалился: либо сам, либо начальника команды попросил это сделать. Мне кажется, это ничем не отличается от любой другой работы. Наш тренерский штаб честно выполнял свою работу, футболисты профессионально относились ко всему, за что им благодарен. На протяжении всего сезона муссировались темы по поводу главного тренера «Динамо», но команда не обращала на это внимания, продолжала слышать и слушать, что мы просили в игровом плане и в быту.

— Что испытали, когда вам объявили решение о расставании?

— Не могу сказать, что я был счастлив. Было чувство сожаления, потому что понимал, куда мы можем двигаться дальше, что делать с командой, за счет чего можем стать сильнее и лучше. С чем сравнить уход из «Динамо»? Ощущение, что у меня забрали что‑то родное, вот и все. А сделать ты ничего не можешь.

— Как вы узнали о решении руководства клуба?

— Мне позвонили все руководители, поблагодарили за работу, мы тепло пообщались. Потом я встретился с Сергеем Вадимовичем (Степашиным, председатель консультативного совета и член совета директоров «Динамо»), с Александром Владимировичем (Ивлевым, председатель совета директоров), поговорил с Юрием Алексеевичем (Соловьевым, бывший председатель совета директоров), с Павлом Константиновичем (Пивоваровым, генеральный директор). Я поблагодарил за доверие, за возможность поработать с «Динамо». Все было позитивно, пожелали друг другу удачи.

Когда увидел звонок от боссов, было понимание, что на этом всё. Наверное, легче было бы, произойди это в моменте — сказали бы о решении в раздевалке сразу после поражения в Кубке России от «Краснодара». Наверное, я был бы более подготовленным уже. А так, продолжал готовить команду к оставшимся играм в чемпионате, и небольшая надежда теплилась. Хотя понимал, что всё идет к тому, что я не останусь в «Динамо», потому что вопрос затягивался, значит, были какие‑то моменты, плюс были разные слухи о новом тренере, — сказал Гусев «Матч ТВ».