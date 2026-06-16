Женская сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Женская сборная России поднялась на две позиции и занимает 27‑е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

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В июне национальная команда дважды обыграла сборную Китая в товарищеских матчах — 2:1 и 1:0.

Первое место в рейтинге ФИФА сохраняет сборная Испании, на второй строчке остается команда США. Сборная Германии обошла команду Англии и поднялась на третье место.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

Рейтинг ФИФА от 16 июня 2026 года, женские сборные:

1 (1). Испания – 2105,36 балла

2 (2). США – 2057,92

3 (4). Германия – 2028,99

4 (3). Англия – 2027,13

5 (5). Япония – 1998,83

6 (7). Франция — 1983,84

7 (6). Бразилия — 1976,73

8 (8). Швеция — 1937,94

9 (19). Канада — 1936,90

10 (10). Нидерланды — 1911,75…

27 (29). Россия – 1718,14