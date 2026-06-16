Женская сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Женская сборная России поднялась на две позиции и занимает 27‑е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
В июне национальная команда дважды обыграла сборную Китая в товарищеских матчах — 2:1 и 1:0.
Первое место в рейтинге ФИФА сохраняет сборная Испании, на второй строчке остается команда США. Сборная Германии обошла команду Англии и поднялась на третье место.
Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.
Рейтинг ФИФА от 16 июня 2026 года, женские сборные:
1 (1). Испания – 2105,36 балла
2 (2). США – 2057,92
3 (4). Германия – 2028,99
4 (3). Англия – 2027,13
5 (5). Япония – 1998,83
6 (7). Франция — 1983,84
7 (6). Бразилия — 1976,73
8 (8). Швеция — 1937,94
9 (19). Канада — 1936,90
10 (10). Нидерланды — 1911,75…
27 (29). Россия – 1718,14
Александр Тихонов: «Россия проиграла бы Японии минимум в 5 мячей. Они на полголовы ниже ростом, но как сыграли с Нидерландами, молодцы!»
Анри о Возинье: «Считается, что футбол вращается вокруг бомбардиров и суперзвезд. 40-летний вратарь стал сенсацией ЧМ за один матч, не дал целой нации отпраздновать победу»
Флу согласен, что у Норвегии самая талантливая сборная в истории: «У нас лучший бомбардир АПЛ и капитан чемпиона Премьер-лиги, есть настоящие суперзвезды. Холанд каждый год выходит на новый уровень»
Александр Тихонов: «Россия проиграла бы Японии минимум в 5 мячей. Они на полголовы ниже ростом, но как сыграли с Нидерландами, молодцы!»
Анри о Возинье: «Считается, что футбол вращается вокруг бомбардиров и суперзвезд. 40-летний вратарь стал сенсацией ЧМ за один матч, не дал целой нации отпраздновать победу»
Флу согласен, что у Норвегии самая талантливая сборная в истории: «У нас лучший бомбардир АПЛ и капитан чемпиона Премьер-лиги, есть настоящие суперзвезды. Холанд каждый год выходит на новый уровень»