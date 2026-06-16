Экс-защитник ЦСКА ответил, нужно ли клубу усиление

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Сенников высказался о том, нужно ли клубу проводить трансферы этим летом.

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По мнению Сенникова, в первую очередь армейцам нужно сыграться имеющимся составом.

"У ЦСКА всего хватает, трансферы летом не нужны. Они укрепились зимой, футболисты хорошие. Нужно немного сыграться. Надо урегулировать все обстоятельства внутри клуба. Последние два тура у ЦСКА были хорошие, они закончили на позитивной ноте", — передаёт слова Сенникова Metaratings.

Прошлый сезон ЦСКА завершил на 5-м месте в Российской Премьер-Лиге. Новым наставником команды назначен Дмитрий Игдисамов, который руководил командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера с начала мая после увольнения Фабио Челестини.