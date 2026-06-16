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Сенников ответил, нужно ли ЦСКА усиление летом

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Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Сенников высказался о том, нужно ли клубу проводить трансферы этим летом.

Экс-защитник ЦСКА ответил, нужно ли клубу усиление
© ПФК ЦСКА

По мнению Сенникова, в первую очередь армейцам нужно сыграться имеющимся составом.

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"У ЦСКА всего хватает, трансферы летом не нужны. Они укрепились зимой, футболисты хорошие. Нужно немного сыграться. Надо урегулировать все обстоятельства внутри клуба. Последние два тура у ЦСКА были хорошие, они закончили на позитивной ноте", — передаёт слова Сенникова Metaratings.

Прошлый сезон ЦСКА завершил на 5-м месте в Российской Премьер-Лиге. Новым наставником команды назначен Дмитрий Игдисамов, который руководил командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера с начала мая после увольнения Фабио Челестини.

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