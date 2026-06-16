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Экс-игрок Самедов: поколение футболистов может оказаться без больших турниров

Газета.Ru

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов заявил, что российские футболисты тяжело переживают отстранение от международных турниров. Его слова приводит РИА Новости.

Экс-игрок сборной рассказал, как российские футболисты переживают отстранение
© РИА Новости
«Это очень тяжело. Целое поколение футболистов может оказаться без больших турниров, без еврокубков. Хочется, чтобы эта ситуация как можно быстрее разрешилась, чтобы игроки могли набираться опыта в этих играх. Для этого и нужны эти матчи, которые проводит сборная России, чтобы была возможность практиковаться, проверять свои силы», — отметил он.
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Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Соответственно, сборная России пропускает чемпионат мира — 2026, который проходит в США, Канаде и Мексики. Мужская российская команда уже пропустила мировое первенство — 2022 и чемпионат Европы — 2024.

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