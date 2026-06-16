Экс-игрок сборной рассказал, как российские футболисты переживают отстранение

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов заявил, что российские футболисты тяжело переживают отстранение от международных турниров. Его слова приводит РИА Новости.

«Это очень тяжело. Целое поколение футболистов может оказаться без больших турниров, без еврокубков. Хочется, чтобы эта ситуация как можно быстрее разрешилась, чтобы игроки могли набираться опыта в этих играх. Для этого и нужны эти матчи, которые проводит сборная России, чтобы была возможность практиковаться, проверять свои силы», — отметил он.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Соответственно, сборная России пропускает чемпионат мира — 2026, который проходит в США, Канаде и Мексики. Мужская российская команда уже пропустила мировое первенство — 2022 и чемпионат Европы — 2024.