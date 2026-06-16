Фанат «Атлетико» арестован за расистские оскорбления в адрес Винисиуса

Болельщик «Атлетико» арестован за расистские оскорбления в адрес Винисиуса. 27-летний мужчина выкрикивал «шимпанзе» и «обезьяна» игроку «Реала»
27-летний мужчина, поддерживающий «Атлетико», был задержан полицией за расистские оскорбления в адрес вингера «Реала» Винисиуса.
Инцидент произошел 14 апреля перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Барселоной» (1:2).
Мужчина в футболке «Атлетико» выкрикивал такие оскорбления, как «шимпанзе» и «обезьяна», в адрес игрока «Реала».
Этот момент попал на видеокамеры, после чего полиция начала расследование. Арестованного обвиняют в разжигании ненависти.
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Ливраменто не сыграет за Англию на ЧМ-2026 из-за травмы. Чалоба из «Челси» может заменить защитника «Ньюкасла»
Мостовой о ЧМ-2026: «Хорошее впечатление от Испании – у соперника 11 человек оборонялись. Турция с 30 ударами проиграла. Бывают, встанут в обороне, раз выбегут, забьют и выиграют»
Александр Гришин: «Японцы должны пройти далеко при своей организации игры»