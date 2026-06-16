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Болельщик «Атлетико» арестован за расистские оскорбления в адрес Винисиуса. 27-летний мужчина выкрикивал «шимпанзе» и «обезьяна» игроку «Реала»

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27-летний мужчина, поддерживающий «Атлетико», был задержан полицией за расистские оскорбления в адрес вингера «Реала» Винисиуса.

Фанат «Атлетико» арестован за расистские оскорбления в адрес Винисиуса
© Sports.ru

Инцидент произошел 14 апреля перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Барселоной» (1:2).

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Мужчина в футболке «Атлетико» выкрикивал такие оскорбления, как «шимпанзе» и «обезьяна», в адрес игрока «Реала».

Этот момент попал на видеокамеры, после чего полиция начала расследование. Арестованного обвиняют в разжигании ненависти.

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