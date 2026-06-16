«Краснодар» получил отказ от аргентинского клуба

«Краснодар» предложил аргентинскому клубу «Индепендьенте» 8 миллионов долларов за вингера Макси Гутьерреса. Об этом сообщил аргентинский журналист Матиас Мартинес в социальной сети Х.

Буэнос-айресский клуб отклонил предложение. По расчетам «Индепендьенте», при такой сделке его чистая прибыль составила бы только 1 миллион долларов. Клуб требует 10 миллионов долларов чистой прибыли за 22-летнего игрока. Это объясняется тем, что команда владеет лишь 50% прав на футболиста.

Согласно информации Мартинеса, для «Краснодара» приоритетным вариантом усиления атаки является уругвайский игрок, имя которого журналист не называет. Этот игрок попросил время до среды для завершения своего трансфера. Если этот переход не состоится, «Краснодар» может вернуться к переговорам о подписании Гутьерреса.