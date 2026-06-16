"Ротор" подписал игрока "Енисея"

"Ротор" объявил о подписании игрока "Енисея"
"Ротор" оформил трансфер защитника.
"Эмерсон стал игроком "Ротора". Контракт с защитником заключён на 1 год. Добро пожаловать в "Ротор", Владис-Эмерсон Мишелевич Иллой-Айет!" - написано в Telegram-канале "Ротора".
Эмерсон выступал в составе красноярского "Енисея" с сентября 2024 года. В прошедшем сезоне за клуб защитник провел 34 матча, результативными действиями не отличился. Трансферная стоимость 30-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 500 тысяч евро.
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Александр Гришин: «Японцы должны пройти далеко при своей организации игры»
Ливраменто не сыграет за Англию на ЧМ-2026 из-за травмы. Чалоба из «Челси» может заменить защитника «Ньюкасла»
Мостовой о ЧМ-2026: «Хорошее впечатление от Испании – у соперника 11 человек оборонялись. Турция с 30 ударами проиграла. Бывают, встанут в обороне, раз выбегут, забьют и выиграют»
Александр Гришин: «Японцы должны пройти далеко при своей организации игры»