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"Ротор" объявил о подписании игрока "Енисея"

Rusfootball

"Ротор" оформил трансфер защитника.

"Ротор" подписал игрока "Енисея"
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"Эмерсон стал игроком "Ротора". Контракт с защитником заключён на 1 год. Добро пожаловать в "Ротор", Владис-Эмерсон Мишелевич Иллой-Айет!" - написано в Telegram-канале "Ротора".
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Эмерсон выступал в составе красноярского "Енисея" с сентября 2024 года. В прошедшем сезоне за клуб защитник провел 34 матча, результативными действиями не отличился. Трансферная стоимость 30-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 500 тысяч евро.

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