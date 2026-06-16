«Спартаку» предлагали подписать Малкома. Переход маловероятен из-за серьезных финансовых условий вингера (Metaratings)
Посредники предлагали «Спартаку» подписать 29-летнего вингера «Аль-Хиляля» Малкома.
Об этом сообщает Metaratings.
Отмечается, что переход бразильца в «Спартак» маловероятен из-за слишком серьезных финансовых условий футболиста.
Малком выступает за «Аль-Хилаль», куда перешел из «Зенита» в 2023 году. В составе петербургской команды Малком провел 109 матчей, забил 42 мяча и сделал 24 голевые передачи во всех турнирах.
С «Зенитом» бразилец по четыре раза становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, а также выиграл Fonbet Кубок России.
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Мостовой о ЧМ-2026: «Хорошее впечатление от Испании – у соперника 11 человек оборонялись. Турция с 30 ударами проиграла. Бывают, встанут в обороне, раз выбегут, забьют и выиграют»
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