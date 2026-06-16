Игрок "Динамо" продолжит карьеру в "Крыльях Советов"

Полузащитник "Динамо" переходит в "Крылья Советов" - источник
Футболист "Динамо" продолжит карьеру в "Крыльях Советов".
По информации источника, сегодня, 16 июня, Егор Назаренко проходит медосмотр для "Крыльев Советов".
Российский футболист является воспитанником московского "Динамо". В прошедшем сезоне атакующий полузащитник выступал за костромской "Спартак", на его счету 25 матчей, 4 гола и 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 350 тысяч евро.
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Роналдо о Бразилии: «Видим важность Винисиуса для «Реала». Хотим от него того же и сборной, и он старается, но иногда не получается. Нужно терпение»
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