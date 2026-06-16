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Полузащитник "Динамо" переходит в "Крылья Советов" - источник

Rusfootball

Футболист "Динамо" продолжит карьеру в "Крыльях Советов".

Игрок "Динамо" продолжит карьеру в "Крыльях Советов"
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По информации источника, сегодня, 16 июня, Егор Назаренко проходит медосмотр для "Крыльев Советов".

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Российский футболист является воспитанником московского "Динамо". В прошедшем сезоне атакующий полузащитник выступал за костромской "Спартак", на его счету 25 матчей, 4 гола и 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 350 тысяч евро.

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