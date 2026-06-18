У «Реала» нет права обратного выкупа полузащитника Муньоса из «Ливерпуля»

У «Реала» не будет права обратного выкупа Муньоса из «Ливерпуля». Есть право преимущественного выкупа, но решение о переходе останется за игроком (Фабрицио Романо)
У «Реала» не будет права обратного выкупа Виктора Муньоса из «Ливерпуля» следующим летом.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» активировал отступные вингера «Осасуны», 50% прав на которого принадлежат «Реалу». Сумма сделки составила 40 млн евро, мадридцы получили 20 млн. Позднее As писал, что «Реал» также сохранил за собой пункт об обратном выкупе испанца из «Ливерпуля» следующим летом.
Инсайдер Фабрицио Романо опровергает эту информацию. У «Реала» есть только право преимущественного выкупа Муньоса в случае поступления предложений по игроку, однако в такой ситуации окончательное решение остается за самим футболистом.
Муньос – игрок «Ливерпуля» на все 100%, подчеркивает Романо.
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