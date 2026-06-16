«Тоттенхэм» намерен подписать полузащитника «Ньюкасла»

«Тоттенхэм» провел позитивные переговоры с представителями полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали на предмет возможного трансфера.

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Инициатива приобретения итальянца исходит от главного тренера лондонцев Роберто Де Дзерби.

При этом «шпоры» пока не связывались с «сороками» о трансфере.

Одним из основных препятствий сделки может стать сумма трансфера футболиста. Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» хочет получить 115 миллионов евро за хавбека.

В прошлом сезоне Тонали провел 35 матчей в АПЛ и сделал 2 голевые передачи.